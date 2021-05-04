KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
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KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle aralarında kavga çıkan Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

KONYA'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle aralarında kavga çıkan Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kaçan saldırgan Hüseyin K. kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.20 sıralarında merkez Meram ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaştı. İddiaya aralarında koyun otlatma yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve kavgaya karışan oğlu Osman Kayabaşı'nın üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Osman Kayabaşı, olay yerinde babası Hüseyin Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Hüseyin K. de kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
KONYA KOYUN OTLATMA YERİ İÇİN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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