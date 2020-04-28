KONYA Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktıKonya'da sevgilisi Ayşe D.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker (20), yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını öğrenildi.

Kaynak: DHA