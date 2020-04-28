KONYA Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktıKonya'da sevgilisi Ayşe D.
28.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:52
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı
Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker (20), yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını öğrenildi.
Kaynak: DHA