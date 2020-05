KONYA Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildi Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildiKONYA'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, 'Covid-19' testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.?nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.?nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.

Kaynak: DHA