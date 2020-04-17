KONYA Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı
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KONYA Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktıKONYA'da, acil servise gelen koronavirüs hastalarına ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim A.D., 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:26
KONYA Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

KONYA'da, acil servise gelen koronavirüs hastalarına ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim A.D., 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi, yakınının cenazesi için İstanbul'dan gelen kişi ile temasa geçtiği 2 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 10 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalledeki bu hastalara ilk müdahaleyi yapan, Bozkır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli, pratisyen hekim A.D.'nin de yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine doktor A.D., tedaviye alındı.

Diğer sağlık çalışanları da sağlık taramasından geçirilip, takibe alındı. Mahalledeki karantina uygulaması ise sürüyor.

KONYA Koronavirüs hastalarına müdahale eden doktorun testi de pozitif çıktı

Kaynak: DHA

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