Konya Konya'nın Meşhur Etliekmeğine Zam Hd

Konya'nın meşhur etliekmeğine zam

KONYA'da daha önce 12 ila 14 liraya satılan meşhur yöresel etliekmeğine zam yapılarak fiyatı 18 liraya yükseltildi. Yine diğer çeşitleri olan bıçakarası 20 liraya, Konya böreği de 18 liraya yükseltilmiş oldu. Sosyal medyada fiyatın yükselmesine, tepki gösterildi.

Konya'nın yöresel yemeklerinin başında kıyma ve pideden yapılan etliekmek geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun yeni yayınladığı tarifeye göre daha önce 12 ila 14 liraya satılan etliekmek 18 liraya, 14 ila 17 liraya satılan kuşbaşıdan yapılan bıçakarası 20 liraya yine 12 ila 14 liraya satılan peynirden yapılan Konya böreği 18 liraya yükseldi. Etliekmek ve pide hamuru da 1.40 liradan, 1.60 liraya arttı. Lokantacılar ile Fırıncılar Odası, bir yıldır ; ete, una, kiralara, işçi ücretlerine gelen zamlar nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sosyal medyada ise fiyatların artmasına tepki gösterildi. Bazıları ise tepki için kıyma ve sebzeden oluşan malzemeyi kişinin kendisini hazırlatıp, fırında pişirilmesiyle 5 ila 6 liraya mal olacağını belirterek, herkesi bu yönteme davat etti.

BAZI ESNAFLAR ZAMLI FİYATLARI UYGULAMIYOR

Bazı esnaflar satışlarını yeni fiyat listesine göre yaparken, bazıları da zamsız fiyattan satış yapıyor. Etliekmek salonu sahibi İsmail Küçüker, fiyatları tüketicinin bütçesi ile kendi maliyetlerine göre belirlediklerini söyledi. Daha öncede liste fiyatının altında satış yaptıklarını hatırlatan Küçüker, "Etliekmek, Konya'nın yöresel yemeklerinden bir tanesidir. Maliyetler yükseldi. Et fiyatları durmadan yükseliyor. Artık dolara mı bağlı bilmiyorum. Her yıl liste fiyatı değişir; ama biz uygulamıyoruz. Biz vatandaşı ve kendi bütçemizi zorlamayacak şekilde fiyat belirleyip veriyoruz." diye konuştu.

Etliekmeğin 18 lira yükselmesine rağmen 15 liraya sattıklarını ifade eden Küçüker, "Daha önce liste fiyatının altında 14 liraya satıyorduk. Şimdi 18 liraya yükseldi. Bizde lira zam yaparak 15 liraya satmaya başladık. Bıçakarası 20 liraya yükseldi, biz 18 liraya satıyoruz." dedi.

Tüketicilerden Abdurrahman Andaç, fiyat yükselse de bu lezzetten ödün veremeyeceklerini belirterek, "Biz Konyalıyız, Konyasporluyuz. Kaç para olursa olsun her zaman yeriz. Et ve unun fiyatı arttı. Esnafta zam yapmak zorunda. Türkiye'nin her yerden etli ekmek yemeğe geliyorlar." dedi.

Etliekmeğin Konya'nın simgesi olduğunu belirten Mehmet Tankut da, "Etliekmek fiyatları arttı; ama her şey arttı. Etin kilosu arttı. Boğazın zammı olmaz. Etliekmek 20 lirada olsa, 30 lirada olsa yiyiceğiz. Konya'nın simgesidir. Bu simge bizi Türkiye'ye tanıtıyor." dedi.