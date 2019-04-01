Konya Konya'da 2 İlçede Bağımsız Aday Kazandı

Konya'da 2 ilçede bağımsız aday kazandı

KONYA'da iki ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı.

2009-2014 yılında MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığını kazanan Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Ardından ilçede seçim çalışmalarını başlayıp sürdürdüğü sırada Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmadı. Bunun üzerine bağımsız adaylığını koyan Oprukçu, Ereğli Belediye Başkanlığını kazandı.

BEYŞEHİR'DE DE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDI

1989-2002 yılında Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, 31 Mart seçimleri için MHP'den aday adayı oldu. Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Oyların sayımının sonuna yaklaşıldığı sırada Cumhur İttifakı adayı olan Ak Partili Üzeyir Yaşar'ı destekleyen partililer, iddiaya göre itiraz için ilçe seçim kurulu önüne geldi. Bağımsız aday Adil Bayındır'ın destekleyenlerde seçim kurulu önüne geldi. Bunun üzerine iki grup arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Bağımsız aday Adil Bayındır, seçmenlerine sakinleştirip, dağılmalarını sağladı.

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Kaynak: DHA