KONYA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, BABA VE İKİ ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Konya'da sürücüsünün, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kontrolden çıkan otomobil, bir marketin önünde duran baba ve iki çocuğuna çarptı. Bu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre önüne çıkan bir yayaya çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, marketin önünde bulunan baba ve iki çocuğuna doğru yöneldi. Durumu fark eden sürücü, bu kez direksiyonunu sola çevirdi. Ancak otomobil, baba ve çocuklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen baba ve iki çocuğu, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı da marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Baba ve çocukları ile sürücü daha sonra kaza yerinden ayrıldı. Mahalle sakinleri ise aynı yerde sürekle kaza olduğunu ve buna önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA