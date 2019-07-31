KONYA Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı 3 ölü

Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole inip, ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Kulu İlçesi Yazıçayır Mahallesi Aksaray-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole inip, ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Merve Öksüz (29) ve Savaş Öksüz (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA