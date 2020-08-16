Konya KOMEK sınırları aştı, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kayıt oldu
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Konya KOMEK sınırları aştı, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kayıt oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor.

Konya KOMEK sınırları aştı, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kayıt oldu
16.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:54

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor. Yakınları vasıtasıyla Genç KOMEK'e kayıt yaptıran Amerika'nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan İrem İce, derslerde kullanılan malzemeleri posta yoluyla aldıklarını ve yaz okulu dersleri ile kendilerini geliştirdiklerini söylediler.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle Konya'dan, yurt içinden ve yurt dışından 10 bin öğrenciyle eğitimlerini sürdürüyor. Salgın nedeniyle bu yaz ilk defa uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak 7-16 yaş arası öğrencilerle buluşan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, birbirinden eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini yaşıyor.HER GÜN 6 ETKİNLİKYaz Okulu'nda çocuklar hafta içi her gün sabah, öğle ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde derslere katılabilirken; seviyelerine göre 3 Kur'an-ı Kerim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alıyor. Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler; İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerinden ikisini seçebilirken, 13-14 yaş arası erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri, 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında derslere giriyor.AMERİKA VE FRANSA'DAN ÖĞRENCİLER DE YAZ OKULUNDABu yaz ilklere imza atarak uzaktan eğitimle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu, sınırları aşarak on binlerce kilometre uzaktan da öğrencilere eğitim imkanı veriyor. Bunlardan 11 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu Amerika'dan, 9 yaşındaki İrem İce ise Fransa'dan derslere katılıyor. Amerika'nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu, Konya'daki dayısının aracılığıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'na kayıt yaptırdığını belirterek, Yaz Okulu'nun kendisi açısından çok faydalı geçtiğini anlattı. Kur'an-ı Kerim, İngilizce ve El Sanatları derslerine katıldığını ifade eden Kocaoğlu, 'Malzemelerimi posta yoluyla aldım. Bu program sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştiriyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Amerika'da bu tür etkinlikler bulunmuyor. Ders veren öğretmenlerimize ve programı hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Fransa'nın başkenti Paris'ten derslere katılarak Kur'an-ı Kerim ve İşaret Dili eğitimleri alan İrem İce ise, Konya'daki bir akrabasının tavsiyesi üzerine Genç KOMEK'le tanıştığını belirtti. Pandemiden dolayı vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini kaydeden minik İrem, bu süreçte Yaz Okulu derslerine katılarak evde hem sıkılmadığını hem de kendisini geliştirdiğini söyledi.

Öte yandan; İstanbul, Ankara, Mersin ve Karaman gibi şehirlerden de öğrenciler, Genç KOMEK Yaz Okulu'ndan derslere katılıyor.


Kaynak: DHA

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