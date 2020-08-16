Konya KOMEK'e, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kaydoldu
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Konya KOMEK'e, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kaydoldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor.

Konya KOMEK'e, Amerika ve Fransa'dan Türk öğrenciler kaydoldu
16.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:39

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor. Yakınları aracılığıyla Genç KOMEK'e kayıt yaptıran Amerika'nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu (11) ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan İrem İce (9), derslerde kullanılan malzemeleri posta yoluyla aldıklarını ve yaz okulu dersleri ile kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitimle Konya'dan, yurt içinden ve yurt dışından 10 bin öğrenciyle eğitimlerini sürdürüyor. Salgın nedeniyle bu yaz ilk defa uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak 7-16 yaş arası öğrencilerle buluşan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, birbirinden eğitici ve eğlenceli içeriklerle yaz tatili geçirmenin keyfini çıkarıyor. 

HER GÜN 6 ETKİNLİKYaz Okulu'nda çocuklar, hafta içi her gün sabah, öğle ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde derslere katılabilirken, seviyelerine göre 3 Kur'an-ı Kerim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alıyor. Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler; İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerinden 2'sini seçebilirken, 13-14 yaş arası erkek öğrenciler de müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri, 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında derslere giriyor.AMERİKA VE FRANSA'DAN ÖĞRENCİLER DE YAZ OKULUNDABu yaz ilklere imza atarak, uzaktan eğitimle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu, sınırları aşarak on binlerce kilometre uzaktan da öğrencilere eğitim imkanı veriyor. Bunlardan Ayşe Kocaoğlu Amerika'dan, İrem İce ise Fransa'dan derslere katılıyor. Amerika'nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu, Konya'daki dayısının aracılığıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'na kayıt yaptırdığını belirterek, Yaz Okulu'nun kendisi açısından çok faydalı geçtiğini anlattı. Kur'an-ı Kerim, İngilizce ve El Sanatları derslerine katıldığını dile getiren Kocaoğlu, "Malzemelerimi posta yoluyla aldım. Bu program sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştiriyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Amerika'da bu tür etkinlikler bulunmuyor. Ders veren öğretmenlerimize ve programı hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Fransa'nın başkenti Paris'ten derslere katılarak Kur'an-ı Kerim ve İşaret Dili eğitimleri alan İrem İce ise Konya'daki akrabasının tavsiyesi üzerine Genç KOMEK'le tanıştığını belirtti. Pandemiden dolayı vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini kaydeden İrem, bu süreçte Yaz Okulu derslerine katılarak evde hem sıkılmadığını hem de kendisini geliştirdiğini söyledi.

Öte yandan İstanbul, Ankara, Mersin ve Karaman gibi şehirlerden de öğrenciler, Genç KOMEK Yaz Okulu'ndan derslere katılıyor.


Kaynak: DHA

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