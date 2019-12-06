Konya KOBİ'leri 'E-ticaret ve E-ihracat Seferberliği'ne katılıyor

06.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:09

Türkiye'nin dijital dünyaya adapte sürecinde büyük rol oynayan KOBİ'lerin küresel ticarette söz sahibi olabilmesi için hayata geçirilen 'Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği' projesinin yeni durağı Konya oldu.



Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir, Konyalı KOBİ'ler için E-ticaret ve E-ihracat Seferberliği imzalarını attı. Böylece Konya, Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği projesine dahil oldu.



Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen programda konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, dünyanın hızla yol aldığı e-ticaret ve e-ihracat yarışında Türkiye ve Konya olarak geride kalınmaması gerektiğini söyledi. Ülkenin en önemli ticaret şehirlerinden biri olarak bu alanda daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Selçuk Öztürk, "Konya, ihracatta çok hızlı ilerleyen ve çok daha fazla büyüme potansiyeline sahip olan bir şehir. 2001 yılında sadece 100 milyon dolar olan ihracatımızı 2019 yılı itibariyle 2 milyar doların üzerine çıkaracağız. Büyük firmaları ve KOBİ'leriyle yüze yakın sektörde üretim yapan Konya bugün dünyada 180 ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. Hedefimiz Türkiye ihracatındaki yüzde 1,2 olan payımızı yüzde 3 seviyesine çıkarmaktır" diye konuştu.



E-ticaret ve e-ihracatın bir fırsat olduğunu düşündüklerini aktaran Öztürk, "Firmalarımızı küresel pazarlarda söz sahibi olmaları için de önemli bir araç olarak görmekteyiz. Bu anlamda 'Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği' projesine önem vermekteyiz. Üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat yapmaları için bir yıl süreli ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti desteği imkanı getiren proje Konya'ya katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Her firma kendi alan adı ve markası altında online olarak dünyada var olacaktır"



E-ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir ise, proje kapsamında verilecek ücretsiz e-ihracat altyapısı ve danışmanlığının önemini vurgulayarak, "E-ticaret yapmak için gerekli argümanları yıllardır anlatıyorduk. Ancak gördük ki Anadolu'daki KOBİ'lerin bazı maddi çekinceleri vardı. Dolayısıyla E-Ticaret Seferberliği projemizde işin maliyetlerini indirip, insanları ekonomik zorluğa sokmadan e-ticaret yapabilmelerini amaçladık. Bildiğiniz gibi küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2011 yılında yüzde 3.6, 2016 yılında da yüzde 8.7 idi. 2021 yılına kadar bu oran yıllık yüzde 16 artması ve 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde de bu potansiyeli ve fazlasını rahatlıkla görebiliyoruz. Seferberlik projemizle birlikte KOBİ'lere doğru araçları ve yardımı sunduğumuzda elde edecekleri ihracat payı hem hanelere hem de tüm ülkeye büyük katma değerler sağlayacaktır. Türkiye E-ticaret ve E-ihracat Seferberliği Projesine imza atma gururunu bugün Konya'da bir kez daha yaşıyoruz. Konya Ticaret Odası'nın katkılarıyla Konyalı KOBİ'leri hak ettikleri dijital ticarete taşıyacağız" şeklinde konuştu.



Seferberlik projesi dijitalleşen dünyada KOBİ'leri güçlendirmeyi, sınır ötesine geçerek müşteri kitlelerini genişletmeyi ve dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, özel sektör kurumları ve devlet desteği ile yüz binlerce KOBİ ve girişimcinin hızlı ve maliyetsiz bir şekilde dijital dünyada ticarete geçmesine, online itibarın ve getirinin maksimum seviyelere çıkartılmasına olanak sağlayacaktır. Her firma kendi alan adı ve markası altında online olarak dünyada var olacaktır. Projede çözüm ortakları olarak ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikler, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri yer alacaktır. Bu süreçte e-ticaret ve e-ihracat yapan firmalara lojistik hizmet sektörü hakkında eğitim ve danışmanlıklar verilecek. Online dünyada yapılacak olan işlerin geleceğinin, lojistik servisleri ile daha geniş bir ekosisteme hizmet vermesi önemlidir. Türkiye genelinde 26 bölgede kurulması planlanan E-ticaret ve E-ihracat Merkezleri'nde, yerel paydaşların eğitimsel ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lere yerinde hizmet verilecektir. Proje kapsamında Türkiye'deki tüm ilgili KOBİ'ler, Yazılım ve Kurulum Hizmetleri, E-Ticaret ve E-İhracat Alt Yapısı, Dijital İletişim ve Reklam Danışmanlığı, Sosyal İletişim Mentörlüğü, Mobil Ticaret Alt Yapısı, Ödeme ve Kargo Sistemleri Entegrasyonları, Yurtiçi Pazaryeri Entegrasyonları, Hukuksal Süreçler ve Online İtibar Yönetimi hizmetlerinde 1 yıl süresince ücretsiz destek alacaklar. - KONYA

Kaynak: İHA