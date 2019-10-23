23.10.2019 15:48

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Her gün binlerce kitapseverin uğrak noktası olan Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Konya Kitap Günleri, 27 Ekim'e kadar imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

1 milyondan fazla kitabın okuyucuyla buluştuğu Kitap Günleri'nde yazar Mustafa Karataş "Mutlu Bir Yuva Aile İçi İletişim" konulu söyleşi yaptı.

Söyleşide "Nerede bir emek varsa karşılığı mutlaka gelir. Hem dünyada hem ahirette bu emeğin karşılığını alırız." dedi.

Yazar Hayati İnanç da "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşi de kitapseverlerlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA