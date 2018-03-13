Konya Kereste Yüklü Tır Devrildi 1 Ölü

Kereste yüklü TIR devrildi 1 ölü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Yavuz Güç (51) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yavuz Güç idaresindeki 34 GV 8106 plakalı kereste yüklü TIR, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Önce bariyerlere sonra kayalıklara çarpan TIR, devrildi. Kazada sürücü Yavuz Güç olay yerinde hayatını kaybetti. Güç'ün cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kaza sonrası TIR adeta hurda yığınına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.