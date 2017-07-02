Konya Kendisini Aldatan Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü(2)



EŞİNİ ÖLDÜRDÜ: "BEN DELİLER GİBİ EŞİMİ SEVİYORUM"



Aldatıldığı iddiasıyla eşi Ali Hüyük'ü, bıçaklayarak öldüren Sevim Hüyük'ün, eşi kanlar içinde yere yığıldıktan sonra, eşini kucağına alıp gözyaşları içinde "Dayan aşkım, sen çok güçlüsün. Ölme aşkım. Seni deliler gibi seviyorum. Dayan sevgilim."dediği ve 112 Acil Servis'e aradığı öğrenildi.



Gözaltına alınan Sevim Hüyük'ün, ilk ifadesinde, eşi için ailesini feda ettiğini belirterek, "Ailem Ankara'da oturuyor. Ben Beyşehir'e, meslek yüksek okulunda okumak için gelmiştim. Burada tanıştık. Ailem evlenmemizi istemedi. Ben okulu terk edip, onunla kaçarak evlendim. Ben eşimi deliler gibi seviyorum. Olay nasıl oldu anlamadım. Bir anlık cinnet geçirdim. Ben onsuz yapamam. Öldüğüne inanmıyorum ve inanmak istemiyorum. O bana her gün eve gelirken çiçek getirirdi."dediği öğrenildi.



Sevim Hüyük'ün daha öncede bir kaç kez polise, eşi Ali Hüyük'ten şiddet gördüğü iddiasıyla başvurduğu ve koruma kararı çıkartıldığını, ancak bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçtim, koruma kararının kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Sevim Hüyük'ün, daha önce eşinden şiddet gördüğü içinde Beyşehir Gölü'nde intihara kalkıştığı ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.



Sevim Hüyük, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



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