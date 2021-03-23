Konya-Kazakistan online ikili iş görüşmeleri başlıyor

Konya Ticaret Odası (KTO)'nın organizasyonu ile gerçekleştirilecek Konya-Kazakistan Online İkili İş Görüşmeleri (B2B) Programı 24-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ayakkabı sektöründe gerçekleştirilecek.

Sanal Ticaret Heyeti organizasyonları 2021'de de Konya'nın ihracatına katkı sağlayacak. 2020'de tarihi rekor kıran Konyalı ihracatçılar 2021 yılında da ihracattaki başarıyı sürdürmek için alternatif pazar arayışlarına devam ediyor. Konyalı ihracatçı firmaların uluslararası tanıtım ve pazarlama portalı listofcomany.com'a kayıtlı firmalar Kazakistanlı firmalarla dijital ortamda bir araya gelecek. Konya Ticaret Odası'nın organizasyonu ile gerçekleştirilecek Konya - Kazakistan Online İkili İş Görüşmeleri (B2B) Programı 24-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ayakkabı sektöründe gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde kullanımı giderek artan listofcompany.com arama portalı Konyalı firmalara iş bağlantısı sunmaya devam ediyor. Konya'dan 8 bin firmanın, 50 farklı sektörde ürettiği 10 binin üzerinde ürünü dünyanın dört bir köşesindeki firmaların online erişimini sağlayan listofcompany.com'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen Online B2B programları 2021 yılında da devam ediyor. Ayakkabı sektöründen firmaların katılacağı Konya - Kazakistan Online B2B programı 24-25 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

2020 yılında yapılan Online İkili İş Görüşmeleri (B2B) programlarının başarı ile sonuçlanmasının ardından Sanal Ticaret Heyeti organizasyonlarının giderek ticari işbirliklerin kurulmasında etkili bir yöntem olduğu gözler önüne serildi. Küresel salgın sürecinde dünya ticaretinde beklenen yüzde 10 civarında azalmaya rağmen Konya'nın 2020'de ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi dijital ticaretin önemini ortaya koydu. Salgın sürecinde faaliyetlerini yoğunlaştıran listofcompany.com'un Konyalı firmaların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde desteğini artırması ihracatın bu süreçte artışına katkı sağladı. Bu kapsamda, yıl içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ülkelerle Online B2B organizasyonlara ağırlık verilmesinin Konyalı firmalara katkı sağlayacağı düşünülüyor. Kazakistan ile devam edecek olan sanal ticaret heyeti organizasyonlarını yürüten listofcompany.com'a kayıtlı firmaların tamamının dijital imkanlarla ticaretlerini artırmaları hedefleniyor.

Konya Ticaret Odası'nın organizasyonu ile 24-25 Mart 2021 tarihleri arasında ayakkabı sektöründe gerçekleştirilecek Konya - Kazakistan Online İkili İş Görüşmeleri (B2B) Programı ile devam eden Sanal Ticaret Heyeti organizasyonları ilerleyen aylarda farklı ülke ve sektörlerde devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı