Konya Kazada Yaralanan Yaşlı Kadını Itfaiyeciler Teselli Etti

Kazada yaralanan yaşlı kadını itfaiyeciler teselli etti



KONYA'da belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 70 yaşındaki Safure Terzi, araç içerisinde sıkıştı. Terzi'yi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekipleri "Tamam anne korkma bir şey yok" diyerek teselli etti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 16.40 sıralarında merkez Karatay İlçesi Sedirler caddesi üzerinde meydana geldi. Sefer Terzi idaresindeki 42 GN 180 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde iken Şadırvan Sokak'tan caddeye çıkan Ömer Değirmenüstü'nün yönetimindeki 42 DGZ 33 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın yolcu koltuğunda oturan Safure Terzi, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Terzi'yi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri acı içinde gözyaşı döken yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşırken, "Tamam anne korkma bir şey yok" diyerek teselli etti. Kaza da başka yaralanan olmazken, Safure Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri de belediye otobüslerinin dar sokakları kullanmasına tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.