KONYA Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
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KONYA Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildiKONYA'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk, 7 kişinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

27.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:28

Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

KONYA'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk, 7 kişinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, kavşakta, Ufuk Demirtaş yönetimindeki kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hepsi akraba olan, minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Derya Okal (1), Hülya Okal (37), Halil Okal (11), Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal (2), Hüseyin Kuş ve TIR şoförü Ufuk Demirtaş (36) ile Birsen Demirtaş (22) ve Zümra Demirtaş (1) olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Mevsimlik işçi olarak memleketleri Şanlıurfa'dan Konya'nın Akşehir ilçesine gelen ailelerin buradan da Cihanbeyli ilçesindeki başka bir tarlada çalışmaya gittikleri öğrenildi. Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri, gece saatlerinde defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KONYA Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Manşet

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