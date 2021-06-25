Konya Karatay Belediyesi ve Saraybosna Novi Grad Belediyesi artık kardeş
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Konya Karatay Belediyesi ve Saraybosna Novi Grad Belediyesi artık kardeş

Konya Karatay Belediyesi ve Saraybosna Novi Grad Belediyesi artık kardeş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yürütme kurulu Toplantısına katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç "Kardeş Belediyesi Protokolünü" imzaladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yürütme kurulu Toplantısına katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç "Kardeş Belediyesi Protokolünü" imzaladı.

Konya'nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yürütme kurulu Toplantısına katılmak üzere Saraybosna'ya geldi. Kılca, başkent Saraybosna'da Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç ile "Kardeş Belediyesi Protokolünü" imzaladı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç'in ev sahipliğini yapılan toplantıya Beykoz ve Bağcılar Belediyelerinden de temsilciler katıldı. İmza töreninin ardından Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İHA'ya açıklama yaptı. "Bu gün çok özel bir gün yaşıyoruz. Şu anda Saraybosna'dayız Konya'dan selamlarımızı getiriyoruz" diyen Kılca, "Tüm Konyalı hemşerilerimizden selam

getirdik buraya. Özel bir gün yaşıyoruz. Novi Grad belediyesiyle kardeş şehir ilişkisi kurduk ve protokolümüzde imzalamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Bosna ile Türkiye arasındaki kardeşliği bugün taçlandırmış olduk"

"Hz. Mevlana'nın tüm öğretileri gönül coğrafyamızın her köşesine yüzyıllardır ulaşmaya gayret ediyor" diyen Kılca açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bunların ulaşmasında Mevlevihaneler büyük önem arz eder. Bosna'daki Mevlevihane bildiğiniz gibi 1462 yılında kuruldu. Gönül coğrafyamızın her yerinden, Kırım'dan Kudüs'e, Lübnan dan işte Bosna'ya kadar Mevlevihaneler mevcut. Burada kardeş şehir ilişkisiyle sosyal, kültürel anlamada Novi Grad Belediyemizle kardeşlik ilişkilerini daha perçinlemek için, geliştirmek için gayret edeceğiz, birlikte çalışacağız. Burada herkes bizim kardeşimizdir. Bosna ile Türkiye arasındaki kardeşliği bugün taçlandırmış olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah birlikte yeni projelere imza atmış olacağız" - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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