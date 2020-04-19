Konya Karapınar'da 35 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk
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Karapınar, Reşadiye, Sabah, Konya, Kültür Sanat

Konya Karapınar'da 35 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

19.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:06
Konya Karapınar'da 35 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Çingir Mevkisi'ndeki mera alanında koyun otlatan İsmail Türk, arazide 35 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü.

Türk'ün haber etmesi üzerine bölgeye gelen köylüler, ay şeklinde oluşan obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı.

İsmail Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğu görünce çok korktuğunu, bacaklarının titrediğini söyledi.

Sürekli aynı bölgede koyun otlattıklarını ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"Sabah koyunları aldım, meraya getirdim. Her zaman geldiğim merada, bir farklılık olduğunu gördüm. Çukur gibi bir yer gözüküyordu. Yaklaştığımda obruk olduğunu gördüm. Hemen eşeğe binerek, köye gittim ve köylülere obruk oluştuğunu anlattım. Sonra hep beraber tekrar geldik. Korkunç bir görüntü vardı. Bu alanda koyun otlatan çok çoban var. Bölgenin tellerle çevrilip koruma altına alınmasını istiyoruz."

"Obruğun oluştuğu alanın 500 metre ilerisi tarla"

Bölgede çiftçilik yapan İsmet İşleker ise obruğu gören çobanın köye gelerek kendilerine haber verdiğini anlattı.

Bunun üzerine obruğun olduğu meraya gittiklerini dile getiren İşleker, şöyle konuştu:

"Obruk alanı çok geniş. Ay şeklinde oluşmuş. Obruğun bir bölümünün derinliği çok fazla iken, devamında derinlik azalıyor. Gelip baktığımızda şoke olduk. Obruk olmadan bir gün önce meradan geçtik ama bir şey yoktu. Ertesi gün geldiğimizde obruk olmuş. İnsan korkmaz mı? Üzerinde koyun otlatırken olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi. Obruğun oluştuğu alanın 500 metre ilerisi tarla. Orada çalışanlar oluyor. O bölgelerde de olabilirdi. Tedirginiz, önlem alınmasını istiyoruz. Yetkililerin yardımını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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