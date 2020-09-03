KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş

Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmişKONYA'da kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası karantinaya alınan sitenin tamamındaki karantina kalktı.

03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:01

Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş

KONYA'da kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası karantinaya alınan sitenin tamamındaki karantina kalktı. Sadace 'Kovid-19' testi pozitif çıkan ismi açıklanmayan bir kadın ile temasa geçtiği 17 kişinin evleri karantinaya alındı. Koronaviüse yakalanan kadının ise pozitif olduğunu bilmeden 2 gün üst üste 'altın gününe' katıldığı belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede bazı kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gittiği hastanede yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Kadının temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için ilk önce sitenin tamamı karantina altına alındı. Ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu virüse yakalanan kadının 17 kişiyle temase geçtiği belirlendi. Bunun üzerine sitenin tamamındaki karantina kaldırılıp, temaslı kişilerin bulunduğu 16 daireye karantina uygulanmaya başlandı. Sitede vaka sayısında artış olmadığı ve kadının temasa geçtiği 17 kişinin ise filyasyon ekipleri tarafından takibe alındığı, herhangi bir karonavirüs belirtisi olması halinde o kişilerle ilgili gerekli tedavilerin başlanacağı belirtildi.

KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Pınar Tartan Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Enner Valencia Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: KONYA Karantinaya alınan sitedeki kadın iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiye temas etmiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 15:08:40. #1.14#
title