Konya - Karaman yolu açık mı, kapalı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya - Karaman yolu açık mı, kapalı mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Konya - Karaman yolu açık mı, kapalı mı?

Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü ve ulaşımda aksamaya yol atçı. Gelişme sonrası vatandaşlar Konya - Karaman yolu açık mı olduğunu merak etti. Peki, Konya - Karaman yolu açık mı?

KONYA (Haberler.com) - Konya Karaman yolu açıldı mı sorusu, pek çok sürücünün gündeminde yer alıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar, yolların kapanmasına neden oldu. Peki, Konya - Karaman yolu açık mı?

KONYA - KARAMAN YOLU AÇIK MI?

etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve yoğun tipiyle yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm Araçların ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı.

Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Kentte sadece Konya-Karaman karayolunda ula

Haberler.com - Gündem

Konya, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title