Konya - Karaman yolu açık mı, kapalı mı?

KONYA (Haberler.com) - Konya Karaman yolu açıldı mı sorusu, pek çok sürücünün gündeminde yer alıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar, yolların kapanmasına neden oldu. Peki, Konya - Karaman yolu açık mı?

KONYA - KARAMAN YOLU AÇIK MI?

etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve yoğun tipiyle yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm Araçların ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı.

Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Kentte sadece Konya-Karaman karayolunda ula

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