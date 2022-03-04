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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Murat Özünal - Güncel
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Tatbikatın yapıldığı okul Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın konuşması Arama kurtarma köpeklerin gösterileri KARAMAN - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

KARAMAN (AA) - Tatbikatın yapıldığı okul

Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi

Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın konuşması

Arama kurtarma köpeklerin gösterileri KARAMAN - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han, tatbikatın faydalı olması temennisinde bulunarak "İlimizde 314 okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarımızda 221 Milli Eğitim personelimizin, 3 bin 860 öğretmenimizin, 49 bin 127 öğrencimizin, toplam 52 bin 208 kişinin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

TOBB Fen Lisesindeki tatbikat İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeklerinin gösterileriyle sona erdi.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Murat Özünal - Güncel

Karahisar, Tatbikat, Karaman, Deprem, Güncel, Haberler

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