Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için sağanak uyarısı
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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sağanak beklendiği bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 kent çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edilen açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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