Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı
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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ile Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ile Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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