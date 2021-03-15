Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

15.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:07
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde rüzgar, yarın sabahtan itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Halis Özkahya Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:09:56. #1.14#
title