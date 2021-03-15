Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde rüzgar, yarın sabahtan itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat