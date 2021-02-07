Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın