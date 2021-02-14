Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yağış bekleniyor

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hafta başından itibaren yağış bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hafta başından itibaren yağış bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle salı gününden itibaren Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da 6 ila 15 derece azalarak, mevsim normalleri civarı ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, soğuk havanın etkisini artırmasıyla aralıklarla kar yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Pazar gününden itibaren bölge genelinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden üreticiler, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat