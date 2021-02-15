Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da kar yağışı bekleniyor

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün akşam saatlerinden, 17 Şubat Çarşamba öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün akşam saatlerinden, 17 Şubat Çarşamba öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün itibarıyla hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışının, çarşamba öğle saatlerine kadar süreceği, bazı bölgelerde kar kalınlığının 15-30 santimetreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Yoğun kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olaylarının ortaya çıkabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlara, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Ayrıca üreticilerin de bölge genelinde orta kuvvette ve yer yer beklenen kuvvetli zirai don hadisesine karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin