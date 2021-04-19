Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da fırtına bekleniyor
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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da fırtına bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice, öğle saatlerinde zaman zaman kısa süreli saatte 40 ila 70 kilometre süratte fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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