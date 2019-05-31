Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi mesafeleri kısaltacak

Konya Karaman hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Karaman'dan Konya'ya 40 dakika, Ankara'ya 2 saat 10 dakika, İstanbul'a yaklaşık 5 saatte ulaşılabilecek

KONYA - Konya ile Karaman arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürecek olan Konya-Karaman hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içerisinde hizmete açılması planlanan hat ile Karaman'dan hareket eden yolcular Konya üzerinden Ankara ve İstanbul'a rahatlıkla gidebilecek.

Konya ile Karaman arasındaki mesafeyi 1 saat 18 dakikadan 40 dakikaya kadar indirecek olan 102 kilometrelik hızlı tren hattında sinyalizasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Konya Karaman hızlı tren hattı tamamlandığında Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden İstanbul'a veya Ankara'ya rahatlıkla gidebilecek. Aynı şekilde İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler de Konya üzerinden Karaman'a gidebilecek. Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi olmak üzere 56 sanat yapısı yer alıyor. Konya-Karaman hattı üzerinde bulunan istasyonların tamamı da engellilerin istasyonları engelsiz bir şekilde kullanabileceği şekle getiriliyor.

Karaman'dan Konya'ya 40 dakika, Ankara'ya 2 saat 10 dakika, İstanbul'a yaklaşık 5 saatte ulaşılabilecek

Çalışmalarla Konya-Karaman arasındaki 102 kilometrelik hızlı tren hattı, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirildi. Çalışmalarda, Karaman Gar'da yolcu indirme bindirme peronlarının da hızlı trenin geliş gidişine uyumu sağlandı. Hattın tamamlanmasının ardından Karaman'dan Konya'ya 40 dakikada ulaşılabilecek. Hattın tamamlanıp hızlı trenin faaliyete geçmesi ile otobüsle yaklaşık 5 saatlik bir seyahat süresi ile ulaşılabilen Ankara'ya 2 saat 10 dakikada, 10 saati geçen bir seyahat süresinin ardından gidilen İstanbul'a ise yaklaşık 5 saatte ulaşılabilecek. Hızlı tren hattı güzergahında Konya'da Buğday Pazarı Mevkisinde yolculara yönelik her türlü sosyal ve kültürel donatıların yer alacağı YHT Garı inşaatı da devam ediyor.

Konya Karaman hızlı tren hattının tamamlanmasının ardından hattın devamında yer alan Ereğli-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattı ile Mersin'e bağlanacak.

Kaynak: İHA