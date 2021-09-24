Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısı - Haberler
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısı

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısı

Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray için zirai don uyarısı yapıldı.

AKSARAY (AA) - Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden orta kuvvette ve kuvvetlice, akşam saatlerine kadar güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esecek.

Yarın sabaha kadar bölgede (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısı - Haberler
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