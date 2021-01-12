Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kuvvetli lodos uyarısı
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kuvvetli lodos uyarısı

12.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:24
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kuvvetli lodos uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek lodosun, zaman zaman fırtınaya dönmesi bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek lodosun, zaman zaman fırtınaya dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli, zaman zaman fırtına, Konya'nın batısı ile Karaman il genelinde yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Hafta ortasından sonra soğuk ve yağışlı sistemler geliyor

Bölgede mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden sonra daha da artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı ancak bu hafta ortasında kuzeybatıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren yurdu etkileyecek Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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