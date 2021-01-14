Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kar yağışı uyarısı
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kar yağışı uyarısı

14.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:42
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kar yağışı uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmini yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zamanla batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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