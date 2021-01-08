Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollar boş kaldı.

Konya'da kısıtlamanın ardından Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simgelerinden Mevlana Meydanı tenhalaştı.

Güvenlik güçleri, kentin belli noktalarında uygulama yapmaya başladı.

Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boşaldı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Ekipler kentin muhtelif yerlerinde uygulama yapıyor.

Aksaray

Aksaray'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerde uygulama yapıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında denetimlere başladı. Dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut