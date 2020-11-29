Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

29.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:29

Son dakika haberleri: Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.

Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika haber... EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
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