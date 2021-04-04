Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatlik diliminde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatlik diliminde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Aziziye Cami, İplikçi Cami, Medrese ve İnce Minare çevresi ile Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Ankara Caddesi'nde genel olarak sessizliğin hakim olurken, vatandaşlar yürüme mesafesinde market alışverişlerini yapıyor.

Denetimlerin sürdüğü kentte, yasağa uymayanlara işlem yapılıyor.

Karaman

Karaman'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Paket servisi yapan lokantalar hariç tüm iş yerleri kapalı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderiliyor.

Ekipler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

Aksaray

Aksaray'ın en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek risk" kategorisinde bulunan Afyonkarahisar'da, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın