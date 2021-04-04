Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatlik diliminde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatlik diliminde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Aziziye Cami, İplikçi Cami, Medrese ve İnce Minare çevresi ile Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Ankara Caddesi'nde genel olarak sessizliğin hakim olurken, vatandaşlar yürüme mesafesinde market alışverişlerini yapıyor.

Denetimlerin sürdüğü kentte, yasağa uymayanlara işlem yapılıyor.

Karaman

Karaman'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Paket servisi yapan lokantalar hariç tüm iş yerleri kapalı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderiliyor.

Ekipler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

Aksaray

Aksaray'ın en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek risk" kategorisinde bulunan Afyonkarahisar'da, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:27:34. #1.14#
title