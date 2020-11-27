Son dakika: "Kovid-19" denetimleri
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Son dakika: "Kovid-19" denetimleri

27.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:22

Gelen son dakika haberine göre Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 denetimleri Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 denetimleri

Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri yerlerde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazaryerlerine aldı. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.

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Denetimlerde 9 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmamaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Son dakika: 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika: 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika: 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika: 'Kovid-19' denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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