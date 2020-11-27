Son dakika: "Kovid-19" denetimleri

Gelen son dakika haberine göre Polis ve zabıta ekiplerinin Kovid-19 denetimleri Vatandaşların maske takma konusunda uyarılması - Aksaray Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.