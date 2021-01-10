Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da sessizlik hakim

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'da cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'da cadde ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde yarın saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasına Konya'da büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Kent merkezindeki Ulaşbaba Caddesi, Mevlana Meydanı, Ankara Caddesi, Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı gibi şehrin işlek cadde ve meydanları kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı.

Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'da da büyük oranda kısıtlama tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Polis ekipleri, önemli noktalarda denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun