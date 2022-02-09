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Konya kar yağışıyla beyaza büründü

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya kar yağışıyla beyaza büründü

Konya'da kar yağışı etkili oluyor.

KONYA (AA) - Konya'da kar yağışı etkili oluyor.

Gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin uğrak yerlerinden Kültür Park, Mevlana Müzesi ve çevresinde vatandaşlar, kışın oluşturduğu güzelliği görüntüledi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kar nedeniyle yer yer trafikte aksamalar meydana gelirken, kayganlaşan yollarda araçlar kontrollü ilerledi.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Mevlana Müzesi, Konya, kar, Güncel, Haberler

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