KONYA Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti
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Polis, Güncel

KONYA Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti

Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf ettiKONYA'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan Sabit K. (26) polis tarafından yakalandı.

14.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:16
KONYA Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti

Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti

KONYA'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan Sabit K. (26) polis tarafından yakalandı. Polisteki sorgusunda suçlamayı kabul etmediği öğrenilen Sabit K.'nın, telefonu satarken kimlik bilgilerini verdiği ortaya çıkınca suçunu kabul ettiği belirtildi.

Olay, 3 Mart tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ayşenur O. yolda yürüdüğü sırada elinde bulunan cep telefonu, 1 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçtığını gösteren bir güvenlik kamera görüntüsünü buldu. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Sabit K., olduğunu tespit etti. Sabit K. polisin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sabit K.'nın cep telefonunu sattığı telefon bayisine ulaştı. Polis, Sabit K.'nın telefon kimlik bilgilerini vererek sattığını belirledi. Bunun üzerine suçunu kabul eden Sabit K. uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürerek suçunu itiraf etti. Sabit K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti

Kaynak: DHA

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