Konya Kapalı Havzası'nda yer altı suyuna yakın takip Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Kapalı Havzası'ndaki 122 kuyuya yerleştirilen sensörlerle su seviyesinin anlık takip edildiğini belirterek, "Bu sistem sayesinde havzadaki yer altı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Kapalı Havzası'ndaki 122 kuyuya yerleştirilen sensörlerle su seviyesinin anlık takip edildiğini belirterek, "Bu sistem sayesinde havzadaki yer altı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve ülkenin sulanabilir arazilerinin yüzde 13'üne sahip havzada yer altı suyunun yakın izlemeye alındığını belirtti.

Ülke tarımı açısından önemli bir yere sahip Konya Ovası'nda yapılan tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevcut yer altı sularının korunmasının önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Konya Kapalı Havzası'nda 122 kuyuya yerleştirilen sensörlerle su seviyesi anlık takip ediliyor. Bu sistem sayesinde Konya Kapalı Havzası'nda yer altı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz. Ayrıca, Konya Kapalı Havzası'nda yer alan alt havzaların birbirleriyle olan su ilişkilerinin araştırılması ve miktarlarının belirlenmesi, elde edilen veriler ışığında yer altı suyunun kullanımının sürdürülebilirliğinin belirlenmesini amaçlıyoruz."

Pakdemirli, yapılan çalışmalarla dış havzalardan Konya Kapalı Havzası'na su getirildiğini belirterek, böylece Konya tarımı için büyük öneme sahip yer altı suyunu da desteklemeye başladıklarını bildirdi.

Yer altı sularının anlık takibiyle Türkiye'nin yer altı su haritasını güncel olarak önlerinde tuttuklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Elde edilen veriler ışığında geleceğe dönük yol haritamızı oluşturuyor, suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sistem başka kuyulara taşınabiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016'da imzalanan protokolle "Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında havzadaki DSİ'ye ait 122 adet yer altı suyu gözlem kuyusuna, su seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen sensörler yerleştirildi.

Portatif olarak geliştirilen sistem, gerek görüldüğü takdirde tüm ekipmanlarıyla benzer nitelikteki başka bir kuyuya da taşınabiliyor.

Kaynak: AA