Konya kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı
Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptıKONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Alparslah Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kamyonet, kavşakta minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı 1 kişi yaralanırken, diğeri ayağa kalkıp, kaza yerinden uzaklaştı. Yaralı, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.