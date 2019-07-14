KONYA Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü

Konya'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağının kırılması sonucu içine düştü. Şans eseri yara almadan kurtulup, menfezden çıktı. O anlarda güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, Karatay Sanayi sitesinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. O sırada tahtanın kırılması üzerine menfezin içine düştü. Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan talihsiz kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı da yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: DHA