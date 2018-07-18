Konya Kaldırımda Ölü Bulundu Hd

Kaldırımda ölü bulundu

KONYA'da üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkek, kaldırım üzerinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmi Alem Caddesi üzerinde meydana geldi. Yerde kaldırım üzerinde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yerde yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, cesedin yanında şırınga bulunması nedeniyle, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Ceset, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.