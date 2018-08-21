Konya Kaldırım Kenarında Kıyma Makinasıyla Kurban Eti Çekimi
Kaldırım kenarında kıyma makinasıyla kurban eti çekimiKONYA'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kaldırım kenarlarında kıyma makinalarıyla et çekimi yapılması dikkat çekti.
Kaldırım kenarında kıyma makinasıyla kurban eti çekimi
KONYA'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kaldırım kenarlarında kıyma makinalarıyla et çekimi yapılması dikkat çekti.
Bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Öğleden sonra ise birçok mahallede kaldırım kenarlarında, et çekimi için tezgahlar açıldı. Kıyma makinalarını kaldırım kenarına konuşlandıranlar, etin kilosunu 0.50 kuruş ile 1 liraya çekerek kıymaya dönüştürüyor. Et çekimlerinin sokak ortasında hijyenik ortamda yapılmaması dikkat çekti.