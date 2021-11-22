Konya Kağıt'ın halka arzı gerçekleşti

KONYA (DHA) - BERA Holding'in iştiraklerinden olan Konya Kağıt'ın halka arzı gerçekleştirildi.

18-19 Kasım tarihlerinde Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle yapıldı. Halka arzda birim fiyat 6,95 lira olarak açıklandı. Halka arz edilen 26 milyon lira nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet