Konya Kağıt halka arz ediliyor

İSTANBUL (DHA) - BERA Holding iştiraklerinden olan kağıt sektörü üreticilerinden Konya Kağıt A.Ş. yüzde 20'lik kısmı halka arz ediliyor. 32 yıllık geçmişe sahip olan ve Türkiye'de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25'ini karşılayan 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak.

Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olacak. Şirket BİST İstanbul'da KONKA kodu ile işlem görecek.

FİNANSAL KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Konya Kağıt'ın halka arz süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, şunları söyledi:

"Konya Kağıt A.Ş, 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Bera Holding'in bağlı ortaklığıdır. Bera Holding 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındıran, yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip bir gruptur. Konya Kağıt A.Ş grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından birisidir. Bilindiği üzere, şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yılların finansallarına bakıldığında Bera Holding'in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmelerinin ve dalgalanmalarda sağlam durabilmelerinin güçlü bir sermaye yapısına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek amacıyla grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolarına baktığımızda, esasen Konya Kağıt A.Ş'nin halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilmesi beklenilen gelirlerin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirmesi ile tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt A.Ş'nin de yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını artacağını düşünüyoruz."

KUR RİSKİ TAŞIMIYOR

Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe de 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Konya Kağıt'ı paylarının BİST'te işlem görmesiyle beraber şirketin daha kurumsal bir yapıya bürüneceğini söyledi.

Yıllık 98 bin ton üretim kapasitesiyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşıladıklarını belirten Efe, "Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde ve yüzde 70'den fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firma"dedi.

HALKA ARZ GELİRİ 180 MİLYON

Halka arzdan gelecek gelir Bera Holding'in şirketlerinde ve bazı yatırımlarında kullanılacak diyen Efe, bu kaynağın da yaklaşık 180 milyon TL civarında olmasını beklediklerini kaydetti. Efe, halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını ancak yatırım projeksiyonlarının da yönetim kurulu masasında beklediğini belirtti. Onay verildiği anda gerekli katma değeri yüksek yatırımlar için de beklediklerini ifade eden Efe, "Halka arz sermaye artırımı değil, pay sahibi Bera Holding'in hisselerinden satış yapılacak. Konya Kağıt'ın yüzde 20'si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding'in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer bir deyişle halka arz geliri holding bünyesinde kalıp değerlendirilecek." diye konuştu.

MEB TARAFINDAN DAĞITILAN KİTAPLARIN ANA TEDARİKÇİSİYİZ

?Özellikle pandemi sonrası temizlik ve ambalaj kağıtlarında ciddi talep artışı olduğunu da belirten Efe, "Bizim ürettiğimiz kağıtlar ofset kağıtlar kategorisinde yer almakta. Türkiye'de ve yurt dışında bazı ülkelerin zorunlu eğitimde kullanılan kitapların ana kağıt tedarikçilerinden birisiyiz."dedi.

'KURAN-I KERİM VE FIKIH KİTAPLARINDA KULLANILAN IVORY KAĞIT ÜRETİMİNİ DE YAPIYORUZ'

Ürettiğikleri tüm kağıtların gıdayla temas edilebilir özellikte olduğunun da altını çizen Efe, şunları söyledi:

"Bizim ürettiğimiz ürünler sonuçta çocuklarımızın elinde. Çocuklar devamlı defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun için bu ürünler yaklaşık 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında yapılan testlerle insan sağlığına zararlı olmadığı ispat edildikten sonra satışa sunuluyor. Sadece kullanılan kağıtın değil, içinde yer alan tüm baskı malzemelerinden boyasına kadar insan sağlığına zararlı olmaması lazım. Yoksa zaten hiçbir yere bu malları gönderemeyiz. Daha sonraki yatırımlarımızda renkli kağıt da yapmaya başladık. Şu anda her renkten kağıt yapabilen Türkiye'deki tek fabrikayız. Genelde Kur'an-ı Kerim ve Meali kitaplarında kullanılan Ivory kağıtlarını da üretmekteyiz. Bizim bundan sonraki yatırım hedefimiz Türkiye'de üretimi olmayan ithalatla karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak. Bu yatırımların fizibiliteleri bitmek üzere. Yönetim Kurulu'nun onayları doğrultusunda bu yatırımlara başlayacağız. İthal ikamesi mahiyetindeki bu yatırımlar Türkiye' nin cari açığına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üç ana projemiz masada bekliyor."

4 ANA ÜRETİM ÜNİTESİNE SAHİP

Konya Kağıt A.Ş., 1989 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bera Holding'in bağlı ortaklığı. 130 milyon liralık güçlü sermayesiyle Konya Kağıt A.Ş. 1998 yılından bu yana İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında sürekli yer alıyor. 32 yıllık geçmişi ve bilgi birikimiyle, sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., Konya Organize Sanayi Bölgesinde ve İstanbul Güneşli tesislerinde 60.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 105 bin metrekarelik alanda 1989 yılından beri hizmet vermektedir.

Konya Kağıt A.Ş., Konya'da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim, İstanbul Güneşli tesislerinde de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesinden oluşuyor.Üretim kalemlerinin yüzde 70'e yakınını kağıt bazlı ürünler oluştururken, kalan bölümü karton ambalaj kutuları ve defter üretim tesisleri oluşturuyor. 461 çalışanının 79'u beyaz yaka kalan bölümü ise mavi yakadır.