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kadir şeker, Konya, Güncel

KONYA Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı...

Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası: 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı hafifletti'KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.

18.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
KONYA Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı...

Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası: 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı hafifletti'

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında hazırlanan iddianamede, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi. Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, istenen cezanın acılarını hafiflettiğini belirterek, "İstenen ceza bir nebze de olsun acımızı hafifletti. Sonuçta benim oğlum öldü. Ne olursa olsun bir can gitti. Olayın nefsi müdafaaya sokulmaması ise doğru bir karardı. Çünkü benim oğlumun elinde Kadir'in hayatını tehlikeye sokacak bir şey yoktu." dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

'ACIMIZ HAFİFLEDİ'

İddianamede istenen cezayla ilgili konuşan öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da oturan babası Cengiz Duran, istenen cezanın acılarını hafiflettiğini belirtti. Duran, şunları söyledi:

"Kadir hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı, acımızı hafifletti. Olay bir kasten adam öldürmedir. Bu olayda ben oğlumu kaybettim. Olayın nefsi müdafaaya sokulmaması ise bizce doğru bir karar. Çünkü nefsi müdafaaya girebilmesi için benim oğlumun da elinde Kadir'in hayatını tehlikeye atacak bir şey olması gerekirdi. Ben en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Ne olursan olsun giden bir can. Adalet yerini bulsun diyorum"

KONYA Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı...

Kaynak: DHA

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KONYA Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı...

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