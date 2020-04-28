KONYA Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ARŞİV
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
28.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:41
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
KONYA,(DHA)
Kaynak: DHA