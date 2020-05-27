KONYA KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -ARŞİV
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KONYA KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -ARŞİV

KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

27.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:57

KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem koronavirüs testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

KONYA KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -ARŞİV

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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